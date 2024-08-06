На Закарпатті через кубло шершнів ледь не згоріла вся хата (фото)

Рятувальники з Іршави, які прибули за викликом, через пів години ліквідували загорання

Полум’я знищило покрівлю на площі 25 кв.м та пошкодило частину домашнього майна, повідомили рятувальники

У хустському селі Ільниця робітники проводили ремонт даху оселі, коли виявили кубло щершнів. Намагаючись «випалити» комах, вони ледь не спалили хату. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Як повідомили рятувальники, робітники вирішили «випалити» шершнів, однак щось пішло не планом і вогонь швидко охопив дерев’яні конструкції покрівлі й поширився бітумною черепицею.

Зрозумівши масштаби загрози, люди одразу ж подзвонили за номером 101.

Рятувальники з Іршави, які прибули за викликом, через пів години ліквідували загорання. Полум’я знищило покрівлю на площі 25 кв.м та пошкодило частину домашнього майна.

«Не варто жартувати з шершнями», – наголошують рятувальники.

Нагадаємо, що наприкінці липня в селі Софіївська Борщагівка вночі сталася пожежа на вулиці Пушкіна. Унаслідок загоряння загинули двоє людей.

Як повідомлялося, у селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів.

До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. На місці працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.