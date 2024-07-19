У Києві рятувальники ліквідували пожежу в супермаркеті «Сільпо»
Жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає
Увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
18 липня о 21:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Здолбунівській. На місці виклику працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.
О 23:09 КМДА повідомила, що рятувальники локалізували пожежу, а ліквідація триває. За інформацією Патрульної поліції, на вулиці Здолбунівській, рух транспорту перекрили від проспекту Петра Григоренка до вулиці Сортувальної.
😨🙏 Більше відео з місця пожежі супермаркету в Дарницькому районі Києва.
🎥 Місцеві телеграм-канали https://t.co/gk2ulAYQxH pic.twitter.com/7PAdWhDwCA
О 23:41 в ДСНС повідомили, що ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві спалахнула потужна пожежа на Позняках в районі вулиці Здолбунівської. Згодом столичні пабліки повідомили, що горить супермаркет «Сільпо».
Коментарі — 0