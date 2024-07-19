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У Києві рятувальники ліквідували пожежу в супермаркеті «Сільпо»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві рятувальники ліквідували пожежу в супермаркеті «Сільпо»
Причини пожежі встановлюють правоохоронці
фото: ДСНС

Жертв та постраждалих унаслідок пожежі немає

Увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. Про це повідомила пресслужба ДСНС. 

18 липня о 21:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Здолбунівській. На місці виклику працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

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фото: ДСНС

О 23:09 КМДА повідомила, що рятувальники локалізували пожежу, а ліквідація триває. За інформацією Патрульної поліції, на вулиці Здолбунівській, рух транспорту перекрили від проспекту Петра Григоренка до вулиці Сортувальної.

О 23:41 в ДСНС повідомили, що ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві спалахнула потужна пожежа на Позняках в районі вулиці Здолбунівської. Згодом столичні пабліки повідомили, що горить супермаркет «Сільпо».

Теги: пожежа рятувальники Сільпо супермаркет Київ

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