Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей
Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу близько п'ятої ранку
фото: kv.dsns.gov.ua/Головне управління ДСНС України у Київській області

Загоряння трапилося в приватному житловому будинку в Софіївській Борщагівці

У селі Софіївська Борщагівка вночі сталася пожежа на вулиці Пушкіна. Внаслідок загоряння відомо про двох загиблих. Про це повідомляє ДСНС у Київській області.  

Зокрема, по прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіла двох людей, стать та особи яких встановлюються. 

Пожежу ліквідовано о 04:41 на площі 100 кв.м. До гасіння було залучено 11 осіб особового складу та три одиниці техніки. 

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів.

До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. На місці працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

Раніше у Печерському районі Києві сталась пожежа в бізнес-центрі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей.

Читайте також: На найбільшому хімзаводі Німеччини прогримів вибух, є постраждалі (фото)
Теги: Київщина ДСНС пожежа будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Необхідно подати до районної державної адміністрації заяву
Кияни можуть отримати компенсацію за купівлю генераторів та сонячних батарей
28 липня, 05:15
За прогнозом синоптиків, грози протримаються до кінця доби
Київ та область знову накриє негода: Укргідрометцентр повідомив деталі
18 липня, 14:59
Надзвичайники завершили рятувальну операцію у Шевченківському районі Києва
Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини
9 липня, 22:40
Пошуково-рятувальна операція на місці руйнування багатоповерхівки ще триває
У Києві з-під завалів багатоповерхівки вилучили тіла ще трьох жінок
9 липня, 12:14
Під удар дронів нібито потрапили цистерна з пальним та хлібозавод
У Волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза
9 липня, 06:26
Пожежа в Основ'янському районі міста в приватному будинку виникла внаслідок падіння уламків боєприпасу
Нічний обстріл Харкова: пошкоджені будинки, є постраждалі
8 липня, 08:38
Наслідки загорання генератора
У Бучанському районі сталося загоряння генераторів
3 липня, 10:15
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
2 липня на Київщині лунатимуть вибухи
2 липня, 12:19
На місці влучання КАБу у Харкові виникла пожежа
Авіабомба влучила у центр Харкова: є поранені, серед них немовля
30 червня, 16:57

Новини

Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки
Трагедія біля укриття в Києві. Суд оголосив вирок охоронцю поліклініки
У Києві деякі автобуси змінили маршрут
У Києві деякі автобуси змінили маршрут
На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей
На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9935
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua