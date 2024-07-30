На Київщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей

Загоряння трапилося в приватному житловому будинку в Софіївській Борщагівці

У селі Софіївська Борщагівка вночі сталася пожежа на вулиці Пушкіна. Внаслідок загоряння відомо про двох загиблих. Про це повідомляє ДСНС у Київській області.

Зокрема, по прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок. Під час проведення розвідки рятувальники виявили тіла двох людей, стать та особи яких встановлюються.

Пожежу ліквідовано о 04:41 на площі 100 кв.м. До гасіння було залучено 11 осіб особового складу та три одиниці техніки.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів.

До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. На місці працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

Раніше у Печерському районі Києві сталась пожежа в бізнес-центрі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей.