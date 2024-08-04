У селі на Київщині бабуся з онуком загинули в пожежі

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили два тіла

Вогонь охопив приватний житловий будинок у Блітчі

Сьогодні вночі в селі Блітча Київської області спалахнув приватний будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки і хлопчика. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«3 серпня о 23:59 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Блітча на вулиці Кибенка. Прибувши, рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок», – йдеться в повідомленні.

У селі Блітча на вулиці Кибенка горів приватний житловий будинок фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили два тіла: жінка 1955 р. н. та хлопчик 2014 р. н. За даними рятувальників, це були бабуся з онуком.

Причина пожежі встановлюється.

У пожежі загинули бабуся з онуком фото: ДСНС

Нагадаємо, що наприкінці липня в селі Софіївська Борщагівка вночі сталася пожежа на вулиці Пушкіна. Унаслідок загоряння загинули двоє людей.

Як повідомлялося, у селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів.

До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. На місці працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.

Раніше у Печерському районі Києві сталась пожежа в бізнес-центрі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей.