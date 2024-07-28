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На Київщині сталася масштабна пожежа в пекарні (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині сталася масштабна пожежа в пекарні (фото)
Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

На місці виклику працювало 15 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки

У селі Любарці Київської області в неділю, 28 липня, сталась пожежа в приміщення в пекарні. Рятувальники гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини. Причину виникнення загоряння встановлять правоохоронці.

За словами рятувальників, 28 липня о 10:20 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Любарці.

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На місці виклику працювало 15 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

«По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горить приміщення в пекарні. Пожежу ліквідовано о 12:20 на площі 500 квадратних метрів. На місці виклику працювало 15 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки», – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо». Близько 23:40 пожежу було ліквідовано. Про це повідомила пресслужба ДСНС.  На місці виклику працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки. За інформацією Патрульної поліції, на вулиці Здолбунівській, рух транспорту перекрили від проспекту Петра Григоренка до вулиці Сортувальної.

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Теги: пожежа рятувальники чоловік Київщина

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