На залізниці під Києвом невідомі викрали кабелі: потяги затримуються в дорозі



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Потяги прибувають до Києва із кількагодинним запізненням

Залізничники здійснюють відновлювальні роботи на дільниці

На залізничному перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі невідомі особи викрали два магістральних кабелі зв’язку. Через це кілька пасажирських поїздів затримуються в дорозі. Залізничники виявили крадіжку обладнання сьогодні вночі.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка – Київ та № 103 Маріуполь – Київ.

Також із затримкою близько двох годин вже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь – Київ, № 80 Дніпро – Київ.

Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за незручності. Актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах та станціях.

Залізничники здійснюють відновлювальні роботи на дільниці, щоб забезпечити рух поїздів відповідно до графіка.

Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту Укрзалізниця повідомила працівників поліції.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 5 листопада, між залізничними станціями «Ірпінь» та «Біличі» сталося загорання в локомотиві пасажирського потягу Київ-Ковель.