  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На залізниці під Києвом невідомі викрали кабелі: потяги затримуються в дорозі

    • Розсилка
    Потяги прибувають до Києва із кількагодинним запізненням - На залізниці під Києвом невідомі викрали кабелі: потяги затримуються в дорозі
    Потяги прибувають до Києва із кількагодинним запізненням

    Залізничники здійснюють відновлювальні роботи на дільниці

    На залізничному перегоні Підгірці – Нові-Безрадичі невідомі особи викрали два магістральних кабелі зв’язку. Через це кілька пасажирських поїздів затримуються в дорозі. Залізничники виявили крадіжку обладнання сьогодні вночі.

    Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

    Зокрема, наразі затримуються в дорозі поїзди: № 11 Новоолексіївка – Київ та № 103 Маріуполь – Київ.

    Також із затримкою близько двох годин вже прибули до місця призначення поїзди №9/10 Маріуполь – Київ, № 80 Дніпро – Київ.  

    Укрзалізниця просить вибачення у пасажирів за незручності. Актуальний час прибуття поїздів можна уточнити на вокзалах та станціях. 

    Залізничники здійснюють відновлювальні роботи на дільниці, щоб забезпечити рух поїздів відповідно до графіка.

    Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту Укрзалізниця повідомила працівників поліції.

    Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 5 листопада, між залізничними станціями «Ірпінь» та «Біличі» сталося загорання в локомотиві пасажирського потягу Київ-Ковель.

    Київ кримінал Укрзалізниця вандалізм потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ