Під Києвом горів пасажирський потяг (фото)



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Пожежа виникла у локомотиві потягу Фото: ДСНС

Внаслідок загорання локомотива постраждав чоловік

У ніч на вівторок, 5 листопада, між залізничними станціями «Ірпінь» та «Біличі» сталося загорання в локомотиві пасажирського потягу Київ-Ковель. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 00:01.

На місце події було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Резервним локомотивом було відбуксировано 15 вагонів потягу, в якому знаходилося 146 пасажирів, на станцію «Біличі».

О 01:20 пожежу ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджена високовольтна камера локомотива на площі 6 кв. м, прибори управління на площі 1 кв. м, скло кабіни.

На гасіння було задіяно 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Внаслідок загорання постраждав чоловік 1992 року народження, якого направлено до Бучанської ЦРЛ з діагнозом отруєння чадним газом.