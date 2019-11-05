  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом горів пасажирський потяг (фото)

    • Розсилка
    Пожежа виникла у локомотиві потягу - Під Києвом горів пасажирський потяг (фото)
    Пожежа виникла у локомотиві потягу
    Фото: ДСНС

    Внаслідок загорання локомотива постраждав чоловік

    У ніч на вівторок, 5 листопада, між залізничними станціями «Ірпінь» та «Біличі» сталося загорання в локомотиві пасажирського потягу Київ-Ковель. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 00:01.

    На місце події було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Резервним локомотивом було відбуксировано 15 вагонів потягу, в якому знаходилося 146 пасажирів, на станцію «Біличі».

    О 01:20 пожежу ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджена високовольтна камера локомотива на площі 6 кв. м, прибори управління на площі 1 кв. м, скло кабіни.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом горів пасажирський потяг (фото)
    Під Києвом горів пасажирський потяг (фото)

    На гасіння було задіяно 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

    Внаслідок загорання постраждав чоловік 1992 року народження, якого направлено до Бучанської ЦРЛ з діагнозом отруєння чадним газом.

    пожежа ДСНС Укрзалізниця потяг Київщина Ірпінь чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ