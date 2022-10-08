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На Запорізькій АЕС відбулася перша ротація представників місії МАГАТЕ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Запорізькій АЕС відбулася перша ротація представників місії МАГАТЕ
МАГАТЕ залишатиметься на станції стільки, скільки буде потрібно
фото з відкритих джерел

Чотири експерти з ядерної безпеки та гарантій перетнули лінію фронту та прибули на станцію, щоб замінити своїх двох колег, які працювали на АЕС з 1 вересня

Міжнародне агентство з атомної енергії 7 жовтня провело першу ротацію свого персоналу, який перебував на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомили у МАГАТЕ з посиланням на гендиректора агентства Рафаеля Гроссі.

Так, чотири експерти з ядерної безпеки та гарантій перетнули лінію фронту та прибули на станцію, щоб замінити своїх двох колег, які працювали на АЕС з 1 вересня.

«Ротація підкреслює нашу рішучість щодо того, що МАГАТЕ залишатиметься на станції стільки, скільки буде потрібно. Присутність необхідна для стабілізації ситуації, яка залишається дуже складною та нестабільною», – сказав гендиректор Гроссі.

Нагадаємо, 5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Тим часом стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

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Теги: заручники МАГАТЕ президент путін

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