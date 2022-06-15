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    Події в Україні

    Окупанти знову перегрупували флот у Чорному морі: 20 ракет загрожують Україні

    Чорноморський флот Російської Федерації перегрупувався - Окупанти знову перегрупували флот у Чорному морі: 20 ракет загрожують Україні
    Чорноморський флот Російської Федерації перегрупувався
    фото з відкритих джерел

    Військові закликали не нехтувати правилами дій при повітряній тривозі

    Корабельне угруповання Росії у Чорному морі знову перегрупували, по території України готові випустити 20 крилатих ракет. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «Ворожий флот в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано. 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію», – йдеться у звіті «Півдня».

    Військові закликали не нехтувати правилами дій при повітряній тривозі.

    «Не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь алгоритму і правил дій при повітряній тривозі, не піддавайтесь на інформаційні вкиди, ретельно перевіряйте джерела отримання даних, довіряйте силам оборони», – наголосили у командуванні.

    Раніше повідомлялося, що Росія має напоготові у морі 40 крилатих ракет, а також у готовності один великий десантний корабель.

    Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.

    Теги: росія окупанти війна військові корабель Україна окупація флот #stoprussia
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    Окупанти знову перегрупували флот у Чорному морі: 20 ракет загрожують Україні