Окупанти знову перегрупували флот у Чорному морі: 20 ракет загрожують Україні

Військові закликали не нехтувати правилами дій при повітряній тривозі

Корабельне угруповання Росії у Чорному морі знову перегрупували, по території України готові випустити 20 крилатих ракет. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Ворожий флот в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано. 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію», – йдеться у звіті «Півдня».

Військові закликали не нехтувати правилами дій при повітряній тривозі.

«Не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь алгоритму і правил дій при повітряній тривозі, не піддавайтесь на інформаційні вкиди, ретельно перевіряйте джерела отримання даних, довіряйте силам оборони», – наголосили у командуванні.

Раніше повідомлялося, що Росія має напоготові у морі 40 крилатих ракет, а також у готовності один великий десантний корабель.

Головне управління розвідки України заявляє про настання дефіциту високоточних крилатих ракет, які використовуються країною-окупантом для обстрілів України.