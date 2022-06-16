Генштаб повідомив, скільки крилатих ракет окупанти тримають напоготові

Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів

Із Севастополя виведено в море дев’ять із 14 носіїв крилатих ракет

Рашисти тримають напоготові ракети типу «Калібр». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Ворог підтримує у готовності до застосування три носії високоточної зброї сумарним залпом до 20 крилатих ракет типу «Калібр»», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, за повідомлення Крим.Реалії, із Севастополя виведено в море дев’ять із 14 носіїв крилатих ракет типу «Калібр», один носій залишається на ремонті.

15 червня оперативне командування «Південь» Міноборони України повідомило, що в Чорному морі наразі перебувають три російські носії крилатих ракет, які створюють загрозу ракетному обстрілу.

«Два ракетні кораблі та один підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря», – повідомляли у зведенні Міноборони України.

Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Публіці ракети сімейства Калібр були вперше представлені на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році (МАКС-93), який проходив у Московській області РФ.

Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Станом на 16 червня ліквідовано вже близько 32 950 рашистів та знищено тисячі одиниць військової техніки.