Ракетний обстріл Миколаєва: з’явилися фото та відео

Відомо про одного загиблого і шістьох поранених

Російські війська сьогодні зранку вдарили ракетами по Миколаєву. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний момент один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина). Місцеві Telegram-канали опублікували наслідки атаки.

До слова, триває 114-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для розвитку наступу на місто Слов’янськ. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутись у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

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