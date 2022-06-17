Банкова повідомила, скільки населених пунктів уже звільнено від загарбників

Роботи з відновлення житлового фонду тривають незважаючи на напружену ситуацію на фронті

На Сумщині приводять до ладу пошкоджену інфраструктуру

Від російських загарбників в Україні визволено 1023 населені пункти, на деокупованій території триває розмінування й відновлення інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

«Нині деокуповано 1023 населені пункти», – сказав посадовець.

За його словами, на Сумщині приводять до ладу пошкоджену інфраструктуру, службовці ДСНС проводять розмінування територій у населених пунктах Броди, Охтирка, Климентове, Люджа.

Тимошенко зазначив, що у Житомирській області також проводиться очищення території від вибухонебезпечних предметів в населених пунктах Мемеч та Шоломки Коростенського району, тривають ремонтні роботи з відновлення пошкоджених покрівель у Малині та селі Юрівка Малинської територіальної громади.

Крім того, він зауважив, що комунальні служби працюють над відновленням даху Овруцької дитячо-юнацької спортивної школи.

Заступник очільника ОП поінформував, що на Харківщині в селах Черкаська Лозова та Кулиничі відновили електропостачання 260 мешканцям, у селищі Малинівка Чугуївського району заживлено 500 споживачів.

«Роботи з відновлення житлового фонду тривають незважаючи на напружену ситуацію на фронті. Комунальні служби Харкова та області працюють за будь-якої погоди та обставин. За минулу добу спеціалісти відремонтували 30 покрівель у Харкові, демонтували пошкоджені дитячі та спортивні майданчики», – сказав Тимошенко.

Нагадаємо, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.