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    Події в Україні

    Банкова повідомила, скільки населених пунктів уже звільнено від загарбників

    Роботи з відновлення житлового фонду тривають незважаючи на напружену ситуацію на фронті - Банкова повідомила, скільки населених пунктів уже звільнено від загарбників
    Роботи з відновлення житлового фонду тривають незважаючи на напружену ситуацію на фронті
    фото:ДСНС

    На Сумщині приводять до ладу пошкоджену інфраструктуру

    Від російських загарбників в Україні визволено 1023 населені пункти, на деокупованій території триває розмінування й відновлення інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

    «Нині деокуповано 1023 населені пункти», – сказав посадовець.

    За його словами, на Сумщині приводять до ладу пошкоджену інфраструктуру, службовці ДСНС проводять розмінування територій у населених пунктах Броди, Охтирка, Климентове, Люджа.

    Тимошенко зазначив, що у Житомирській області також проводиться очищення території від вибухонебезпечних предметів в населених пунктах Мемеч та Шоломки Коростенського району, тривають ремонтні роботи з відновлення пошкоджених покрівель у Малині та селі Юрівка Малинської територіальної громади.

    Крім того, він зауважив, що комунальні служби працюють над відновленням даху Овруцької дитячо-юнацької спортивної школи.

    Заступник очільника ОП поінформував, що на Харківщині в селах Черкаська Лозова та Кулиничі відновили електропостачання 260 мешканцям, у селищі Малинівка Чугуївського району заживлено 500 споживачів.

    «Роботи з відновлення житлового фонду тривають незважаючи на напружену ситуацію на фронті. Комунальні служби Харкова та області працюють за будь-якої погоди та обставин. За минулу добу спеціалісти відремонтували 30 покрівель у Харкові, демонтували пошкоджені дитячі та спортивні майданчики», – сказав Тимошенко.

    Нагадаємо, українські військові станом на 17 червня ліквідували вже близько 33 150 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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    Теги: росія окупанти війна військові розмінування Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Банкова повідомила, скільки населених пунктів уже звільнено від загарбників