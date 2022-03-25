Наближаємо перемогу: повний текст звернення Зеленського до українців

Якби Росія знала, що її чекає в Україні, вона б точно побоялася сюди йти, зазначив Зеленський

Уночі 25 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до нації.

Повний текст виступу президента:

Вільний народе нашої вільної країни!

Вже ніч, але ми працюємо. Країна повинна рухатися до миру, рухатися вперед.

З кожним днем нашого захисту ми наближаємо такий потрібний нам мир. Ми наближаємо перемогу. Бо в цій війні просто не можна без перемоги. Так воно й буде. І не можна зупинятися навіть на хвилину. Бо кожна хвилина – це про нашу долю, це про наше майбутнє. Про те, чи нам жити.

30-й день. Уже місяць! Якби в Росії знали, що їх чекає таке, я впевнений, вони б точно побоялися сюди йти.

За цей місяць ми втримали всі основні напрямки російських ударів. Світ застосував руйнівні санкції. І ми домовляємось про нові.

Сьогодні я зробив декілька важливих звернень. До учасників саміту НАТО, саміту «Великої сімки», до саміту лідерів Європейського Союзу. До парламенту Швеції. Це все – заради підтримки для нашої держави. Вона нам потрібна для нашого захисту.

Говорив з Президентом Литви паном Наусєдою, Премʼєр-міністром Ізраїлю Беннетом, Премʼєр-міністром Великої Британії Джонсоном. Усе заради того, щоб Росія зрозуміла одне: потрібно шукати мир. Росії також потрібно шукати мир.

Поінформував Президента Єгипту про поточну ситуацію.

А ще саме сьогодні я підписав декілька дуже важливих указів.

Про присвоєння звання Героя України семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них п'ятьом, на жаль, посмертно.

Також про відзначення державними нагородами 240 військовослужбовців Національної гвардії України і 119 військовослужбовців Збройних Сил.

Про відзначення державними нагородами 14 керівників місцевих громад, місцевої влади.

Про відзначення державними нагородами 31 медичного працівника.

І про присвоєння почесної відзнаки «Місто – герой України» ще чотирьом містам: Бучі, Ірпеню, Охтирці, Миколаєву.

Ви знаєте, підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами та присвоїти звання героя мільйонам і мільйонам наших людей. Саме вам, усім українцям і українкам, які роблять усе, що можуть, для перемоги. Для миру. Там, де вони є.

І я вдячний кожному і кожній із вас. Кожному і кожній за цей місяць великої боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, звичайно, Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям, рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом людям, представникам інших професій, хто береже наше життя. Хто береже нашу вільну Україну.

Слава всім нашим героям!

Слава всім нашим людям!

Слава нам усім!

Слава Україні!

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення.