Ще чотири українські міста отримали статус героїв

Буча, Ірпінь, Охтирка й Миколаїв стали новими містами-героями

Звання «Місто-герой» отримали ще чотири українських міста. Мовиться про Бучу та Ірпінь на Київщині, Охтирку на Сумщині, а також Миколаїв. Про це Зеленський повідомив у зверненні вночі проти 25 березня.

Зеленський заявив, що вже підписав відповідний указ.

«Підписавши ці укази, я відчув, що насправді варто було б відзначити нагородами і присвоїти звання Героя мільйонам наших людей. Усім українкам та українцям, які роблять усе, що можуть, для нашої перемоги та миру там, де вони є», – наголосив глава держави.

Раніше це звання отримали:

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Президент також присвоїв звання Героя України семи військовослужбовцям Нацгвардії, із них п'ятеро - посмертно. Також були відзначені державними нагородами 240 військовослужбовців Нацгвардії, 119 військовослужбовців Збройних Сил України, 14 керівників місцевих громад, місцевої влади, 31 медичного працівника.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 29 дня повномасштабної війни.