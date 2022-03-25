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    Вдячний усім українцям: звернення Зеленського (відео)

    Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців - Вдячний усім українцям: звернення Зеленського (відео)
    Президент Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців
    фото: Офіс президента

    Звернення Володимира Зеленського за підсумками 29-го дня війни

    Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 28 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    «Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, нашій Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям і рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом, хто береже наше життя. Нашу вільну Україну». – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вдячний усім українцям: звернення Зеленського (відео)