Вдячний усім українцям: звернення Зеленського (відео)

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 29-го дня війни

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 28 дня повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

«Я вдячний усім українцям і українкам. Кожному і кожній за цей місяць боротьби. І, звичайно, – нашим Збройним Силам, нашій Нацгвардії, нашим прикордонникам, лікарям і рятувальникам, тероборонівцям, розвідникам, працівникам спеціальних служб і багатьом-багатьом, хто береже наше життя. Нашу вільну Україну». – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення.