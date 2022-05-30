Нацгвардієць збив «Іглою» третій ворожий штурмовик Су-25

Нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на Запорізькому напрямку

Боєць Національної гвардії України записав на свій рахунок третій збитий із ПЗРК «Ігла» ворожий штурмовик Су–25.

«У ніч на 30 травня нацгвардієць влучним пострілом збив російський літак на Запорізькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Нацгвардія офіційно підтвердила, що їхній строковик з позивним Бандіт із ПЗРК «Ігла» напередодні збив уже третій російський штурмовик Су–25 «Грач».

«Влучність, професіоналізм та вправні дії «Запорізького месника» неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень», – йдеться у повідомленні.

«Я збив не «вже» три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!» –зазначає нацгвардієць.

23 травня стало відомо, що у Запорізькій області військовослужбовець Національної гвардії України збив другий за місяць російський літак – штурмовик Су-25.