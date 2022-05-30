Названо дату «планових навчань» у Білорусі біля українського кордону

У війні проти України Білорусь стала на бік Росії

Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирних українських містах та дислокації своїх військових підрозділів

Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами. Про це повідомляє провладне видання БелТа.

Військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов заявив, що в період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів ЗС Білорусі. Окрім того, заплановано заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області.

Гомельська область Білорусі

Видання зазначає, що навчання проводяться для «підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних». Збори акумулюють усі райони області.

Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановано військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

Тим часом у Латвії стартують військові навчання НАТО Ramstein Legacy 2022. Навчання систем протиповітряної оборони одночасно проходять у Польщі, Литві, Естонії та Латвії.

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