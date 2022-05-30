  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Названо дату «планових навчань» у Білорусі біля українського кордону
рус
    У світі

    Названо дату «планових навчань» у Білорусі біля українського кордону

    графіка
    У війні проти України Білорусь стала на бік Росії&nbsp; - Названо дату «планових навчань» у Білорусі біля українського кордону
    У війні проти України Білорусь стала на бік Росії 

    Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирних українських містах та дислокації своїх військових підрозділів

    Із 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами. Про це повідомляє провладне видання БелТа.

    Військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов заявив, що в період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів ЗС Білорусі. Окрім того, заплановано заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області.

    Гомельська область Білорусі
    Гомельська область Білорусі

    Видання зазначає, що навчання проводяться для «підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навичок військовозобов'язаних». Збори акумулюють усі райони області.

    Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановано військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

    Держдеп США вкотре наголошує, що білоруський диктатор Лукашенко – співучасник нападу РФ на Україну.

    Днями Білорусь обмежила доступ до районів, що межують з Україною. Три білоруські регіони межують з частиною Київської та Чернігівської областей.

    Також Білорусь підсилює свої війська біля українського кордону маневровими групами.

    Тим часом у Латвії стартують військові навчання НАТО Ramstein Legacy 2022. Навчання систем протиповітряної оборони одночасно проходять у Польщі, Литві, Естонії та Латвії.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь росія окупанти війна військові навчання військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо дату «планових навчань» у Білорусі біля українського кордону