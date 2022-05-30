Рашисти пошкодили гілку з аміаком: у небезпеці низка сіл Донеччини

У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне

У Бахмутському районі Донеччини внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса». Обласна влада попереджає про витік аміаку. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне», – повідомив Кириленко.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Пізніше Кириленко уточнив масштаби інциденту: за його словами, витік незначний, радіус можливого ураження становить близько 4 кілометрів.

«У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне», – написав він.

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;

якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);

у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та увімкнути душ на дрібне розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);

якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

виведіть ураженого на свіже повітря;

дайте йому теплого молока з харчовою содою;

одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще з 5% розчином оцтової або лимонної кислоти;

за потрапляння в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;

за ураження шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

Раніше на Харківщині росіяни влучили у склад з аміачною селітрою.