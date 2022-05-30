  1. Головна
  2. Новини
  3. Рашисти пошкодили гілку з аміаком: у небезпеці низка сіл Донеччини
рус
    Новини

    Рашисти пошкодили гілку з аміаком: у небезпеці низка сіл Донеччини

    У Бахмутському районі стався витік аміаку - Рашисти пошкодили гілку з аміаком: у небезпеці низка сіл Донеччини
    У Бахмутському районі стався витік аміаку
    фото з відкритих джерел

    У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне

    У Бахмутському районі Донеччини внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу «Тольятті – Одеса». Обласна влада попереджає про витік аміаку. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

    «Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне», – повідомив Кириленко.

    Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

    Пізніше Кириленко уточнив масштаби інциденту: за його словами, витік незначний, радіус можливого ураження становить близько 4 кілометрів.

    «У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне», – написав він.

    Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Аміак легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

    Правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку:

    • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
    • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
    • у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та увімкнути душ на дрібне розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене);
    • якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

    Перша допомога при отруєнні аміаком:

    • виведіть ураженого на свіже повітря;
    • дайте йому теплого молока з харчовою содою;
    • одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще з 5% розчином оцтової або лимонної кислоти;
    • за потрапляння в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
    • за ураження шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

    Раніше на Харківщині росіяни влучили у склад з аміачною селітрою.

    Читайте також: Окупанти вгатили по Миколаївщині: люди скаржаться на запах аміаку
    Теги: росія окупанти газ війна отруєння Донеччина обстріл укриття Україна повітря Павло Кириленко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти пошкодили гілку з аміаком: у небезпеці низка сіл Донеччини