Троє арабів у медичних костюмах намагались потай дістатись Румунії (відео)

На закарпатському кордоні затримали групу нелегалів у медичних костюмах

Трьох шукачів кращої долі правоохоронці затримують уже не вперше

Трьох нелегальних мігрантів, які намагались перетнути українсько-румунський кордон, затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

Щоб залишатися непоміченими на засніженій місцевості, нелегали навіть одягли заздалегідь придбані захисні медичні костюми білого кольору.

Інформацію про можливий незаконний перетин держрубежу надали офіцери оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

Реалізовуючи отриману інформацію, близько 1-ї години ночі, спільний прикордонний наряд військовослужбовців відділу «Яблунівка» та оперативно-розшукового відділу за 50 метрів до кордону затримали трьох чоловіків. Жодних документів затримані з собою не мали.

Спершу усі троє назвались громадянами Сирії. Згодом прикордонники встановили, що один із затриманих є громадянином Єгипту. Також виявилося, що усіх трьох шукачів кращої долі правоохоронці затримують уже не вперше.

Наразі прикордонники з’ясовують коло осіб, ймовірно причетних до організації незаконної подорожі іноземців. На самих нелегальних мандрівників складено протоколи про адмінправопорушення, справи будуть скеровані до суду, який і надасть правову оцінку їхнім діям.

Нагадаємо, кілька днів тому 33 іноземці силою намагалися форсувати польсько-білоруський кордон. Мігранти кидали у польські патрулі каміння, гілки дерев, шумові петарди, в результаті чого травм зазнала польська прикордонниця.