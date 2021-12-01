Нацгвардія розгорнула акустичні генератори на кордоні з Білоруссю

Акустичні генератори були встановлені на українських бронеавтомобілях «Новатор» та «Козак-2»

Національна гвардія України почала використовувати на кордоні з Білоруссю акустичні генератори Lrad на бронетехніці. Про це повідомляє Мілітарний.

Акустичні генератори були встановлені на українських бронеавтомобілях «Новатор» та «Козак-2».

Нацгвардія використовує акустичні генератори Lrad-1000Xi (Long Range Acoustic Device), які розроблені американською компанією American Technology Corporation.

Lrad – це зброя нелетальної дії призначена для протидії плану зловмисників (наприклад, морських піратів, терористів, злодіїв, войовничо налаштованих демонстрантів).

Установка використовує низькочастотний звук високої потужності на низьких частотах до 150 дБ (для порівняння рівень гучності звуку реактивного літака становить 120 дБ, больовий поріг — 125 дБ, смертельний — 175 дБ), тому вона дуже жорстко діє на органи слухового апарату людини.

Ця нелетальна зброя була використана близько десятка разів американською поліцією для розгону демонстрацій. Хоча акустична зброя і є «гуманною», але її застосування при тривалому впливі може призвести до тяжких ускладнень для людини.

В Україні застосування Lrad -1000Xi було помічене на Волині під час навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції «Полісся».

Так на пропускному пункті Дольськ Волинської області відбулись об’єднані тактико-спеціальні навчання.

Навчання проходять в рамках спільної спеціальної прикордонної операції «Полісся», з посилення охорони та захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону України.

Наразі підрозділи першої черги Нацгвардії вже знаходяться на українсько-білоруській ділянці кордону в п’яти областях країни.

Підрозділи другої та третьої черги знаходяться в пунктах постійної дислокації в повній готовності до виїзду. В тому числі залучено ескадрилью безпілотних літальних апаратів, авіацію: як літаки, так і гелікоптери, для патрулювання та мобільної доставки особового складу у визначені райони.

Нагадаємо, на днях українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото).