Національна гвардія потурбувалася про службових собак (відео)

Чотирилапі бійці отримали приємний подарунок на Різдво

Кінологи окремого загону спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії України отримали новий автомобіль для перевезення службових собак, повідомляє пресцентр відомства.

Як кажуть бійці, тепер їх кудлатим друзям забезпечено максимальний комфорт.

У автомобілі є все необхідне для того, щоб доставити «чотирилапих гвардійців» у будь-яку точку країни для виконання завдань з розшуку на тривалий термін.

«Маємо багажник для чотирьох службових собак, і багаж для кормів та запас води. Цих запасів може вистачити на три-чотири місяці. Все дуже зручно. Маємо вісім посадкових місць разом з водієм. Тут є шафи, де ми можемо скласти кінологічне екіпірування. Через спеціальні віконця ми можемо бачити, як наші підопічні почуваються, наскільки їм комфортно, і чи не виникло у них якоїсь термінової потреби. Також ми маємо вентиляцію, яка працює у активному та пасивному режимі, а ще опалення для всього транспортного засобу від електромережі напругою 220 вольт. І це особливо зручно, якщо ми перебуваємо десь у відряджені у стаціонарних умовах, наприклад в районі проведення операції Об’єднаних сил», – розповів військовослужбовець ОЗСП з позивним «Єгер».

Він додає, що мікроавтобус за потреби може також додатково перевозити ще й спеціальний причеп для перевезення службових собак, але це у виняткових випадках.

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Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.