Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)

Професія сапера завжди вважалась небезпечною та важливою

У 2021 році понад пів сотні саперів з різних куточків України покращили свої професійні навички та отримали сертифікати про проходження навчання, повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

Підготовка проводилась у складі відділень, під час якої гвардійці опановували встановлення інженерних загороджень та мінних полів, маскування фортифікаційного обладнання взводного опорного пункту та влаштування переходів через різноманітні перешкоди. Заняття проводилися як вдень, так і в нічний час. У проведенні занять також активно використовувалась інженерна техніка та спеціальне обладнання.

За словами підполковника Дмитра Чернякова, у наступному році планується тісна співпраця з фахівцями інженерної Збройних сил Канади. За їх участі буде розроблено новий «Стандарт колективної підготовки інженерних підрозділів» наближений до стандартів НАТО.

У наступному році заплановано проведення цих курсів у складі зведених взводів, а підсумком підготовки буде проведення змагань на кращий інженерно-саперний взвод Нацгвардії. Змагання за право бути кращим інженерним підрозділом буде тривати 10 днів та стане справжнім випробуванням знань та навичок саперів.

Нагадаємо, українські військові презентували чергове відео з навчань, аби показати боєздатність наших захисників.

Нині відбуваються тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

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