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    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)

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    Усі міни було знешкоджено - Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Усі міни було знешкоджено
    фото: ngu.gov.ua

    Професія сапера завжди вважалась небезпечною та важливою

    У 2021 році понад пів сотні саперів з різних куточків України покращили свої професійні навички та отримали сертифікати про проходження навчання, повідомляє прес-служба Нацгвардії України.

    Підготовка проводилась у складі відділень, під час якої гвардійці опановували встановлення інженерних загороджень та мінних полів, маскування фортифікаційного обладнання взводного опорного пункту та влаштування переходів через різноманітні перешкоди. Заняття проводилися як вдень, так і в нічний час. У проведенні занять також активно використовувалась інженерна техніка та спеціальне обладнання.

    За словами підполковника Дмитра Чернякова, у наступному році планується тісна співпраця з фахівцями інженерної Збройних сил Канади. За їх участі буде розроблено новий «Стандарт колективної підготовки інженерних підрозділів» наближений до стандартів НАТО.

    У наступному році заплановано проведення цих курсів у складі зведених взводів, а підсумком підготовки буде проведення змагань на кращий інженерно-саперний взвод Нацгвардії. Змагання за право бути кращим інженерним підрозділом буде тривати 10 днів та стане справжнім випробуванням знань та навичок саперів.

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    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)
    фото: ngu.gov.ua

    Нагадаємо, українські військові презентували чергове відео з навчань, аби показати боєздатність наших захисників.

    Нині відбуваються тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

    Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

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    Теги: НАТО Нацгвардія військові навчання Україна
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    Сапери Нацгвардії показали підготовку (фото)