Над Полтавщиною збито ворожу ракету

Рашисти цілять по житлових будинках та інфраструктурних об’єктах

Сили ППО не дали боєзаряду долетіти до цілі

Сьогодні, 7 травня, силами протиповітряної оборони над Полтавщиною було збито ракету окупантів.

Раніше ворог вже обстріляв Карлівку, що у Полтавській області.

На щастя, жертв і постраждалих немає. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік», – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, вранці Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.

До слова, сьогодні також рашисти вдарили по Одесі ракетами. Удар нанесли зі стратегічної авіації.

І ще було завдано ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі.

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