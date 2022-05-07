Над Полтавщиною збито ворожу ракету
Сили ППО не дали боєзаряду долетіти до цілі
Сьогодні, 7 травня, силами протиповітряної оборони над Полтавщиною було збито ракету окупантів.
Раніше ворог вже обстріляв Карлівку, що у Полтавській області.
На щастя, жертв і постраждалих немає. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік», – йдеться повідомленні.
Нагадаємо, вранці Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.
До слова, сьогодні також рашисти вдарили по Одесі ракетами. Удар нанесли зі стратегічної авіації.
І ще було завдано ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі.