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    Події в Україні

    Над Полтавщиною збито ворожу ракету

    Рашисти цілять по житлових будинках та інфраструктурних об&rsquo;єктах - Над Полтавщиною збито ворожу ракету
    Рашисти цілять по житлових будинках та інфраструктурних об’єктах
    фото з відкритих джерел

    Сили ППО не дали боєзаряду долетіти до цілі

    Сьогодні, 7 травня, силами протиповітряної оборони над Полтавщиною було збито ракету окупантів.

    Раніше ворог вже обстріляв Карлівку, що у Полтавській області.

    На щастя, жертв і постраждалих немає. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    «Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік», – йдеться повідомленні.

    Нагадаємо, вранці Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.

    До слова, сьогодні також рашисти вдарили по Одесі ракетами. Удар нанесли зі стратегічної авіації.

    І ще було завдано ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина ракета окупація #stoprussia
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    Над Полтавщиною збито ворожу ракету