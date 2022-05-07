Рашисти вдарили по Одесі ракетами

Сьогодні ворог знову обстріляв місто

На щастя, постраждалих немає

Сьогодні, 7 травня, окупанти нанесли ракетний удар чотирма крилатими ракетами по Одещині. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Удар нанесли зі стратегічної авіації.

«Постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі та області чутні вибухи.

Крім того, сьогодні окупанти здійснили ракетний обстріл Полтавщини.

І ще було завдано ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі.

Напередодні Росія вдарила двома ракетами по Одещині. Загиблих та травмованих не було.

Також рашисти намагалися обстріляти інфраструктуру Одещини (фото).

Тим часом на узбережжі Чорного моря зберігається загроза висадки десанту. Військові закликають не відвідувати пляжі та інші заборонені території.

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