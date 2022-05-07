Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці

Рашисти випустили ракети по обʼєкту інфраструктури на Полтавщині

У суботу вранці, 7 травня, російські військові запустили ракети на Полтавську область. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

За його даними, приліт стався в обʼєкт інфраструктури міста Карлівка.

«Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав Лунін.

Відомо, що на території Карлівки розташовано 18 підприємств, зокрема, машинобудівний та механічний заводи. Також у місті є підстанція «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, російські військові 24 квітня ввечері випустили ракети по Кременчуку, що на Полтавщині. А дещо раніше пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в інших населених пунктах в Полтавській області.