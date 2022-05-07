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    Події в Україні

    Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці

    Приліт стався в обʼєкт інфраструктури міста Карлівка - Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці
    Приліт стався в обʼєкт інфраструктури міста Карлівка
    фото з відкритих джерел

    Рашисти випустили ракети по обʼєкту інфраструктури на Полтавщині

    У суботу вранці, 7 травня, російські військові запустили ракети на Полтавську область. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

    За його даними, приліт стався в обʼєкт інфраструктури міста Карлівка.

    «Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – написав Лунін.

    Відомо, що на території Карлівки розташовано 18 підприємств, зокрема, машинобудівний та механічний заводи. Також у місті є підстанція «Полтаваобленерго».

    Нагадаємо, російські військові 24 квітня ввечері випустили ракети по Кременчуку, що на Полтавщині. А дещо раніше пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в інших населених пунктах в Полтавській області.

    Читайте також: Оборона України: ситуація у регіонах станом на ранок 7 травня
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці