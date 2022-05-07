Окупанти надумали на 9 травня повернути Луганську радянську назву

Бойовики вирішили на 9 травня перейменувати місто Луганськ

Бойовики «ЛНР» заявили, що на 9 травня перейменують український Луганськ у Ворошиловград. Про це в ефірі російського каналу заявив один з представників бойовиків.

«9 травня він (Луганськ, – ред.) буде називатися Ворошиловградом. Цей указ Леоніда Пасічника (ватажка «ЛНР», – ред.) вступить у дію 9 травня», – заявив бойовик.

Втім, «Ворошиловградом» бойовики називатимуть місто лише 9 травня, вже наступного дня місто знову стане «Луганськом».

Довідка: Вперше Луганськ перейменували на «Ворошиловград» у 1935 році – на честь радянського військового й політичного діяча, чия діяльність була пов'язана і з Луганськом. За німецької влади під час Другої світової війни, що трималася в місті менш як рік, тривав поступ до повернення історичної назви міста. У 1958 році місто перейменували на «Луганськ», причиною стало ухвалення постанови про те, що населені пункти не можна називати на честь живих людей. Та вже у 1970 році, після смерті Климента Ворошилова (за влади Леоніда Брежнєва) місто знову назвали «Ворошиловград». За так званої Перебудови 1990 року місту повернули назву «Луганськ».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти примусово мобілізують навіть підлітків.