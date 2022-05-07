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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині

    Триває евакуація мешканців до безпечніших регіонів - Окупанти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині
    Триває евакуація мешканців до безпечніших регіонів
    фото: Сергій Гайдай/ Telegram

    В області залишилися приблизно 50 тис. мирних жителів

    На Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «До Дніпра вже прямують 34 лисичанина та житель Попаснянської громади: евакуаційне авто потрапило під обстріл», – написав очільник області.

    Він зазначив, що з Луганщини евакуюють щодня, але якщо вчора знайшлося лише троє охочих із Сєвєродонецька, то 7 травня вирішили виїхати 32 жителі Лисичанська.

    «Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір – жити! Ще дві людини з міста запізнювалися на евакуацію – їх забрали по дорозі. Важко дався порятунок жителя Комишувахи, що на Попаснянщині. Автівка, на якій його вивозили, потрапила під обстріл росіян. На щастя, ніхто не постраждав», – заявив Гайдай.

    Як повідомлялося, Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської армії, зруйновані багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено всі лікарні.

    За словами керівника Луганської ОВА, у регіоні залишилося приблизно 50 тис. мирних жителів, які відмовлялися евакуюватися.

    Нагадаємо, на Луганщині ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото).

    Також Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами.

    Як повідомлялося, Росія готує великий наступ на Луганщині .

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині