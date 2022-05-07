Ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі

На щастя, жертв немає

Внаслідок двох російських ударів у Красноградській громаді постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

«Постраждали навколишні будівлі та автомобілі. Жертв немає, інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, окупанти завдали два удари після 8 ранку.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, рашисти вдарили ракетами по інфраструктурі у Красноградській громаді.

Напередодні рашисти продовжили обстріли Харкова та області. Під вогнем були житлові масиви обласного центру, Богодухів та село Сковородинівка.

6 травня стало відомо, що українські війська вибили окупантів із п’яти населених пунктів Харківщини.

Також сьогодні Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.

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