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    Події в Україні

    Ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі

    Ворог вранці обстріляв Харківщину - Ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі
    Ворог вранці обстріляв Харківщину
    фото з відкритих джерел

    На щастя, жертв немає

    Внаслідок двох російських ударів у Красноградській громаді постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

    «Постраждали навколишні будівлі та автомобілі. Жертв немає, інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    За попередніми даними, окупанти завдали два удари після 8 ранку.

    Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, рашисти вдарили ракетами по інфраструктурі у Красноградській громаді.

    Напередодні рашисти продовжили обстріли Харкова та області. Під вогнем були житлові масиви обласного центру, Богодухів та село Сковородинівка.

    6 травня стало відомо, що українські війська вибили окупантів із п’яти населених пунктів Харківщини.

    Також сьогодні Росія вдарила ракетами по Полтавщині: перші подробиці.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Краснограду: стали відомі деталі