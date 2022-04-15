«Україна стала героєм для всього вільного світу». Звернення президента (відео)

Всі українці і українки, які вистояли, стали героями

Президент України Володимир Зеленський уночі 14 квітня, на 50 день повномасштабної війни, традиційно звернувся до нації із виступом.

«За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою. Ви всі стали героями. Всі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються. І які переможуть. Які повернуть Україні мир. Я впевнений у цьому», – наголосив він у промові.

Нагадаємо, Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли.

Як стало відомо, Путін уже готовий зустрітися із Зеленським, але знову має умову.