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    Події в Україні

    «Україна стала героєм для всього вільного світу». Звернення президента (відео)

    Глава держави підсумував пів сотні днів боротьби - «Україна стала героєм для всього вільного світу». Звернення президента (відео)
    Глава держави підсумував пів сотні днів боротьби
    фото: Офіс президента

    Всі українці і українки, які вистояли, стали героями

    Президент України Володимир Зеленський уночі 14 квітня, на 50 день повномасштабної війни, традиційно звернувся до нації із виступом.

    «За 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу. Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою. Ви всі стали героями. Всі українці, всі українки, які вистояли, які не здаються. І які переможуть. Які повернуть Україні мир. Я впевнений у цьому», – наголосив він у промові.

    Нагадаємо, Зеленський поговорив із Макроном: які теми підняли.

    Як стало відомо, Путін уже готовий зустрітися із Зеленським, але знову має умову.

    Теги: росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    «Україна стала героєм для всього вільного світу». Звернення президента (відео)