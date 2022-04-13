Президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України
Зеленський відзначив 72 військовослужбовців посмертно
Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 13 квітня виголосив подяки «тим героям, яким дуже важко» – захисникам Маріуполя:
- батальйону морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти;
- окремому загону спеціального призначення «Азов»;
- 12-тій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України;
- підрозділам Державної прикордонної служби;
- добровольцям «Правого сектора»;
- 555-ому військовому госпіталю;
- працівникам Національної поліції.
«Всім військовим, які борються в ООС, які захищають Харків, Харківський регіон, усьому військовому угрупованню, яке захищає Запорізький регіон, захищає південь. Окремо дякую 92-ій, 93-ій, 95-ій бригадам. Особисто генералу Наєву. І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців», – підкреслив президент.
Державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 72 – посмертно.
Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.
Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на застосування рашистами токсичної речовини в Маріуполі: «Світ має реагувати вже зараз».