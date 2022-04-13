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    Події в Україні

    Президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України

    В Україні стало більше ще на одного Героя - Президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України
    В Україні стало більше ще на одного Героя
    фото з відкритих джерел

    Зеленський відзначив 72 військовослужбовців посмертно

    Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 13 квітня виголосив подяки «тим героям, яким дуже важко» – захисникам Маріуполя:

    • батальйону морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти;
    • окремому загону спеціального призначення «Азов»;
    • 12-тій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України;
    • підрозділам Державної прикордонної служби;
    • добровольцям «Правого сектора»;
    • 555-ому військовому госпіталю;
    • працівникам Національної поліції.

    «Всім військовим, які борються в ООС, які захищають Харків, Харківський регіон, усьому військовому угрупованню, яке захищає Запорізький регіон, захищає південь. Окремо дякую 92-ій, 93-ій, 95-ій бригадам. Особисто генералу Наєву. І усім безмежно вдячний! Від імені всіх українців», – підкреслив президент.

    Державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних Сил України. З них 72 – посмертно.

    Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.

    Звання Героя України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на застосування рашистами токсичної речовини в Маріуполі: «Світ має реагувати вже зараз».

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    Теги: Харків росія окупанти війна Азов звання героя Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України