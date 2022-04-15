Президент назвав головну мішень росіян

Глава держави каже, що вороги навмисне посилають людей із ОРДЛО в лоб нашій обороні

Рашисти прагнуть знищити Луганську і Донецьку області

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні на 50 день війни сказав, що саме Донбас для Росії – це головна мішень.

«Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу, саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилось тільки каміння і щоб там не залишилось людей взагалі», – сказав Зеленський.

Окупанти примусово забирають мешканців цих областей в свою армію, вони кидають їх у найстрашніші бої. Вони руйнують міста і села Донбасу, що витримали вісім років війни.

Нагадаємо, ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам.

Тим часом 14 квітня бійці на сході знищили 30 окупантів разом із технікою.

Також стало відомо, скільки російських військових перебувають на Сході та Півдні України: оцінка Пентагону.

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