Арестович назвав два видатних досягнення українських вояків за минулу добу (відео)

Росіяни намагаються продовжити наступ у районі зони ООС, на місто Маріуполь, у районі Харківщини

Ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і добити Маріуполь

На сорокову добу активної фази війни противник дещо витратив наступальний потенціал і зараз займається поповненням, перекиданням, перегрупуванням своїх військ. Про це під час вечірнього звернення розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Росіяни намагаються продовжити наступ у районі зони ООС, на місто Маріуполь, у районі Харківщини. На решті ділянок фронту противник зупинений. Київську, Сумську і майже всю Чернігівську область противник залишив. Рештки ЗСУ добивають і женуть за межі державного кордону.

«Ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і добити Маріуполь, але, я впевнений, що це йому не вдасться», – сказав Арестович.

За його словами, загальні втрати ворога склали:

Танків – 647 одиниць, це дві з половиною танкових дивізії.

Бойових броньованих машин – 1844 од.

Артилерійських систем – 330 од.

Реактивних систем залпового вогню – 107 од.

РСЗВ – 105 од.

засоби ППО – 54 од.

літаків – 147 од; це майже 7 авіаційних полків.

гелікоптерів – 134 од;

автомобільної техніки – 1273 од;

кораблі/катери – 7 од.

цистерн з ПММ – 76.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92.

Спеціальна техніка – 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Олексій Арестович також назвав два видатних досягнення Збройних сил України за минулу добу.

«Перше, наші ППО або Повітряні Сили, ми ще не знаємо, пошкодили повітряний пункт управління. Це унікальний літак типу Іл-22, який здійснив аварійну посадку в одному з аеропортів Російської федерації. Також був пошкоджений фрегат російського флоту типу «Адмірал Ессен», – наголосив радник Єрмака.

Нагадаємо, за весь час російсько-української війни, з 24 лютого, представники військового командування збройних сил РФ лише двічі оголошували втрати особового складу угрупування військ, що веде бойові дії на території нашої держави. Незважаючи на так звану офіційну російську кількість втрат періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів.

Як повідомлялося, російський окупаційний контингент, який воює на території України, втратив уже більше 18 тис. осіб військового персоналу. У Генеральному штабі ЗСУ порахували, що РФ втратила в Україні солдатів та офіцерів більше, ніж усього є у арміях Кіпру, Словаччини чи Словенії.

Додамо, що військово-політичне керівництво Росії розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.



