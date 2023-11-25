Наймасованіша атака дронів на Україну: повітряний бій тривав майже 10 годин (відео)
Більше половини ворожих безпілотників, а саме 53%, було знищено бійцями мобільних груп
Цієї ночі держава-терорист здійснила один із найбільших пусків БПЛА типу «Шахед» на територію нашої держави. Протягом бою, який тривав майже десять годин, бійці мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в Північній операційній зоні продемонстрували свій професіоналізм та майстерність у знищенні ворожих цілей. Більше половини ворожих безпілотників, а саме 53%, було знищено бійцями мобільних груп. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв – командувач Об'єднаних сил ЗСУ.
Наєв також оприлюднив відео роботи мобільних вогневих груп.
«Висловлюю подяку кожному воїну, який захищає нашу державу. Разом ми сила! Разом переможемо!», – написав генерал.
Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.
За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.
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