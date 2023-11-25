Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору

«Шахеди» заходили на Київ хвилями з різних напрямків

Сили ППО збили близько 50 ворожих дронів

У ніч на 25 листопада відбулася четверта за місяць атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ за цей місяць. Цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє столична влада.

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У столиці тривога тривала понад 6 годин.

За попередніми даними, противник вкотре застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed. БпЛА заходили на Київ хвилями, численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху.

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Силами та засобами ППО було уражено понад 60 повітряних цілей. Остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні сили.

За попередніми даними, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в різних районах міста.

Пошкодження у столиці

Солом’янський район

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Внаслідок падіння уламків є двоє постраждалих - в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Також в цьому районі у 5-поверховому будинку сталося руйнування на другому поверсі, вибиті шибки з першого по п’ятий поверх. В будівлі було заблоковано дві жінки.

Також в Солом'янському районі сталося загоряння на території дитячого садочку і на іншій локації – в нежитловому приміщенні на площі 100 кв. м.

Дніпровський район

Уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення.

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Голосіївський район

Уламки упали на зону зелених насаджень, без потерпілих.

Також уламок впав на чотириповерховий житловий будинок. Попередньо, ніхто не постраждав.

Печерський район

Уламок упав на незабудовану територію. Попередньо, без наслідків.

Постраждалі внаслідок атаки

Загало, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації.

Знеструмлення у столиці через обстріли

За інформацією Міненерго, в результаті атаки дронів у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Тривають роботи з відновлення.