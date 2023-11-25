Масована атака на Київ: Банкова обіцяє Росії розплату

Андрій Єрмак заявив, що РФ отримає відповідь за удар по цивільних

Росія веде війну з цивільними українцями, як і 90 років тому

Офіс президента України відреагував на ворожу атаку на Київ 25 листопада.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія отримає відповідь за удар по столиці України.

Він зазначив, що, як в 30-ті роки минулого століття, зараз РФ веде війну з цивільним населенням України.

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«Війна з цивільними, як і 90 років тому. Тоді - Голодомор, зараз росіяни теж хотіли б, але не змогли. От і залишається запускати «Шахеди» по цивільних, але за все буде відповідь, за все буде розплата», - написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

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Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.