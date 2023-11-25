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Масована атака на Київ: Банкова обіцяє Росії розплату

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масована атака на Київ: Банкова обіцяє Росії розплату
Андрій Єрмак заявив, що РФ отримає відповідь за удар по цивільних
фото з відкритих джерел

Росія веде війну з цивільними українцями, як і 90 років тому

Офіс президента України відреагував на ворожу атаку на Київ 25 листопада.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія отримає відповідь за удар по столиці України.

Він зазначив, що, як в 30-ті роки минулого століття, зараз РФ веде війну з цивільним населенням України.

«Війна з цивільними, як і 90 років тому. Тоді - Голодомор, зараз росіяни теж хотіли б, але не змогли. От і залишається запускати «Шахеди» по цивільних, але за все буде відповідь, за все буде розплата», - написав він у телеграм-каналі.

Масована атака на Київ: Банкова обіцяє Росії розплату фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Теги: безпілотник Київ окупанти вибух

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