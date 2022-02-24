Напад РФ: що робити українцям, які залишилися за кордоном

Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій

Інструкція від МЗС для українських громадян

Україна закрила повітряний простір і насамперед йдеться про цивільні літаки над нашою країною. Всі аеропорти в Україні закриті. А пілотів, які були в небі, направили в безпечні місця. Що робити українцям, які опинилися на цей момент за кордоном, розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

Українцям, які опинилися на цей момент за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання і стежити за подальшим розвитком подій.

Також рекомендується зареєструватися в електронній системі «Друг» і підтримувати зв'язок з посольствами або консульствами України для подальших інструкцій.

Всі контакти посольств і консульств можна знайти на головних сторінках дипломатичних установ.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі.

Він закликав поширювати правду про вторгнення Путіна в Україну і закликати уряди до негайних дій.

«До українських громад у всьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б'ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій», – написав міністр на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.

Як відомо, Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

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