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    Події в Україні

    Напад РФ: що робити українцям, які залишилися за кордоном

    Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій - Напад РФ: що робити українцям, які залишилися за кордоном
    Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій
    фото з відкритих джерел

    Інструкція від МЗС для українських громадян

    Україна закрила повітряний простір і насамперед йдеться про цивільні літаки над нашою країною. Всі аеропорти в Україні закриті. А пілотів, які були в небі, направили в безпечні місця. Що робити українцям, які опинилися на цей момент за кордоном, розповіли у Міністерстві закордонних справ України.

    Українцям, які опинилися на цей момент за кордоном, залишатися в місцях тимчасового проживання і стежити за подальшим розвитком подій.

    Також рекомендується зареєструватися в електронній системі «Друг» і підтримувати зв'язок з посольствами або консульствами України для подальших інструкцій.

    Всі контакти посольств і консульств можна знайти на головних сторінках дипломатичних установ.

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    Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до українців у всьому світі.

    Він закликав поширювати правду про вторгнення Путіна в Україну і закликати уряди до негайних дій.

    «До українських громад у всьому світі: Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б'ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Поширюйте правду про вторгнення Путіна у своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій», – написав міністр на своїй сторінці в Twitter.

    Нагадаємо, поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.

    Як відомо, Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

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    Теги: МЗС міністр армія Путін напад Україна Дмитро Кулеба
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    Напад РФ: що робити українцям, які залишилися за кордоном