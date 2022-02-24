  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти

    Люди з червоним скотчем &ndash; це диверсійно-розвідувальні групи Росії - Поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти
    Люди з червоним скотчем – це диверсійно-розвідувальні групи Росії
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронці просять громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях

    Національна поліція закликає громадян бути пильними та звертати увагу на вулиці на людей з елементами червоного кольору на одязі, зокрема червоними стрічками.

    Зазначається, що у зв’язку з агресією Росії Нацполіція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст України.

    Проте правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підозрілих осіб на вулиці та предмети.

    Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

    Поліціянти закликають не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

    Військові повідомили, що люди з червоним скотчем – це диверсійно-розвідувальні групи Росії.

    Також поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Нагадаємо, ЗСУ показали, як військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.

    Крім того, військові на Луганщині збили сьомий літак росіян.

    На цю годину відомо, що у Броварах шестеро людей загинуловнаслідок ракетного обстрілу. В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

    Водночас військові взяли в полон двох російських окупантів.

    Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.

    Також МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових.

    Читайте також:


    Теги: Росія окупанти ЗСУ НАТО війна військові Україна поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти