Поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти

Люди з червоним скотчем – це диверсійно-розвідувальні групи Росії

Правоохоронці просять громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях

Національна поліція закликає громадян бути пильними та звертати увагу на вулиці на людей з елементами червоного кольору на одязі, зокрема червоними стрічками.

Зазначається, що у зв’язку з агресією Росії Нацполіція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст України.

Проте правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підозрілих осіб на вулиці та предмети.

Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

Поліціянти закликають не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

Військові повідомили, що люди з червоним скотчем – це диверсійно-розвідувальні групи Росії.

Також поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.

Крім того, військові на Луганщині збили сьомий літак росіян.

На цю годину відомо, що у Броварах шестеро людей загинуловнаслідок ракетного обстрілу. В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

Водночас військові взяли в полон двох російських окупантів.

Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.

Також МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових.

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