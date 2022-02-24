Поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти
Правоохоронці просять громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях
Національна поліція закликає громадян бути пильними та звертати увагу на вулиці на людей з елементами червоного кольору на одязі, зокрема червоними стрічками.
Зазначається, що у зв’язку з агресією Росії Нацполіція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст України.
Проте правоохоронці закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підозрілих осіб на вулиці та предмети.
Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.
Поліціянти закликають не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.
Військові повідомили, що люди з червоним скотчем – це диверсійно-розвідувальні групи Росії.
Також поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.
Нагадаємо, ЗСУ показали, як військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля.
Крім того, військові на Луганщині збили сьомий літак росіян.
На цю годину відомо, що у Броварах шестеро людей загинуловнаслідок ракетного обстрілу. В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій. Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
Водночас військові взяли в полон двох російських окупантів.
Як відомо, Україна розриває дипломатичні відносини з Росією. Відповідну заяву зробило Міністерство закордонних справ.
Також МОЗ оприлюднив список адрес, де можна здати кров для військових.