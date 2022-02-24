Літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС
Трипільська ТЕС найпотужніша на території Київщини
фото: скріншот із відео
Даних про постраждалих та наслідки вибуху поки що немає
Російські окупанти скинули снаряд на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС. Відео обстрілу з'явилося у мережі.
Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.
До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.
Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля
Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).
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