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    Літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС

    Трипільська ТЕС найпотужніша на території Київщини&nbsp; - Літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС
    Трипільська ТЕС найпотужніша на території Київщини 
    фото: скріншот із відео

    Даних про постраждалих та наслідки вибуху поки що немає

    Російські окупанти скинули снаряд на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС. Відео обстрілу з'явилося у мережі.

    Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

    До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

    Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

    Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

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    Теги: ТЕС окупанти Київ зброя війна Україна
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    Літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС