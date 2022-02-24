Армія шукає вантажівки для перевезення допомоги з Європи

Збройні сили України шукають 120 фур, щоб транспортувати допомогу від партнерів

Збройні сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів. Про це у себе на сторінки Facebook повідомила заступник голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова/

«ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів… Прошу поширити. Дані - телефони та дані по фурах надсілати мені в повідомлення. Заправку паливом ЗСУ забезпечать», - написала Фролова.

Знайти сторінку Фролової у Facebook можна за цим посиланням.

Повномасштабне вторгнення військ РФ почалося зранку 24 лютого 24 року. Було завдано ракетних ударів по військових об’єктах на всій території України.

Зокрема, потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та інших містах України.

Вздовж усього українсько-російського кордону після виступу президента РФ били реактивні системи залпового вогню.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Влада вже запровадила воєнний стан. Незабаром також може бути оголошено загальну мобілізацію.