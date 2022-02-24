Україна розпочала евакуацію дипломатів з Москви

Консульські установи України на території РФ наразі продовжують працювати в штатному режимі

Міністерство закордонних справ розпочало евакуацію українських дипломатів з посольства у Москві. Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС.

«МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві», – повідомили в міністерстві.

За даними відомства, консульські установи України на території РФ наразі продовжують працювати в штатному режимі.

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію Міністерства закордонних справ України про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

Розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права.

«Наша держава пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ задля знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.

Наголошуємо, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет та територіальну цілісніть України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Росією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Ми будемо продовжувати захищати права та інтереси українців в Росії, у тому числі українських політичних в‘язнів», – йдеться у повідомленні МЗС.

Напередодні через посилення російської агресії МЗС рекомендував українцям терміново виїхати з РФ.

Наразі на в’їздах до Києва обладнують захисні споруди. Столичний метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії.

На Банковій повідомили, що російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал. Одна з цілей Росії – прибрати вище керівництво України.

Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.



