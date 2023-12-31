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Нападника на журналістів Тельбізова поновлено на посаді в «Укрексімбанку»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нападника на журналістів Тельбізова поновлено на посаді в «Укрексімбанку»
Ігор Тельбізов
фото: «Радіо Свобода»

Суд постановив державний банк виплатити обвинуваченому компенсацію в розмірі 8 мільйонів гривень

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ «Укрексімбанк» Ігоря Тельбізова, якого раніше визнали винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів. Державний банк зобов’язали виплатити Тельбізову 8 млн грн компенсації. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд визнав указ про звільнення Ігоря Тельбізова з «Укрексімбанку» незаконним через те, що згідно з трудовим законодавством, «вчинення кримінального проступку» не може бути підставою для таких дій. Також суд зазначив, що Тельбізова під час роботи в банку не ознайомили з Кодексом поведінки (етики), порушення якого також стало однією з підстав його звільнення, натомість представники АТ «Укрексімбанк» не надали підтверджень зворотньому.

На підставі цих висновків Тельбізова поновили на посаді директора з банківської безпеки. А з державного банку вирішили стягнути середній заробіток за час «вимушеного прогулу» з 12 листопада 2021 року. Розмір компенсації становить приблизно 8 мільйонів гривень. Крім того, за рішенням суду, «Укрексімбанк» має виплатити моральну компенсацію обвинуваченому Тельбізову у розмірі 200 тисяч гривень.

Як відомо, Ігоря Тельбізова звинувачують у нападі на журналістів «Схем» у 2021 році. На початку жовтня 2021 року йому було вручено підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 ККУ – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

До слова, раніше Тельбізова вже повертали на посаду. Тоді в «Укрексімбанку» стверджували, що кримінальна справа не є причиною для звільнення.

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Теги: суд напад журналіст Укрексімбанк

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