Новим речником Генштабу ЗСУ став засновник та головний редактор відомого медіа

За словами Лиховія, наразі він виконуватиме обов’язки речника на період різдвяних та новорічних свят

Головний редактор видання «Новинарня» Дмитро Лиховій став речником Генерального штабу ЗСУ. Вранці 25 грудня капітан Лиховій розповів про ситуацію на фронті за минулий тиждень під час ввімкнення в ефір національного марафону, а згодом зачитав зведення про попередню добу для сторінок Генштабу в соцмережах.

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За словами Лиховія, наразі він виконуватиме обов’язки речника Генштабу на період різдвяних та новорічних свят. Медійник мобілізувався до лав ЗСУ в листопаді 2023 року. Повідомляючи, що йде до війська, Лиховій розповів, що є п’ятою людиною із середовища редакції «Новинарні» та їхньої громадської організації, хто після початку повномасштабного вторгнення приєднався до ЗСУ.

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Раніше чоловік був у лавах українського війська в першій хвилі мобілізації 2014–2015 року та протягом року служив у 1-й танковій бригаді ЗСУ, був заступником командира зенітної ракетно-артилерійської батареї. Після того заснував «Новинарню» під гаслом «Новини України, що воює».

Нагадаємо, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну. Ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.