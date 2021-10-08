«Схеми» опублікували розслідування про Укрексімбанк, яке привело до скандалу

Журналісти програми «Схеми» оприлюднили розслідування про державний Укрексімбанк, через яке на знімальну групу напали у кабінеті голови правління банку

«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний Укрексімбанк видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.

За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям — «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.

«Як випливає з документів — суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», — розповіли журналісти.

Як з’ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.

Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.

Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:

«Шахта Комсомолець Донбасу»

«Макіїввугілля»

«Торезантрацит»,

«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.

Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».

Також «Схеми» з’ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» — за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).

Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.

Водночас Євген Мецгер під час інтерв’ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».

Раніше стало відомо, що поліція вручила підозру службовцю Укрексімбанку за напад на журналістів. Також Мецгер показав підозру, яку йому вручила поліція (документ).

Напередодні справу про напад на «Схеми» в Укрексімбанку перекваліфікували – санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.