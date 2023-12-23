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Чому збиті дрони руйнують будинки: Ігнат пояснив, що сталося з квартирою журналіста

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чому збиті дрони руйнують будинки: Ігнат пояснив, що сталося з квартирою журналіста
Квартира журналіста Андрія Ковальського у Києві після влучання підбитого дрона
фото: Андрій Ковальський/Facebook

Підбитий дрон може летіти, ще кілька кілометрів

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому навіть, коли сили ППО вражають усі ворожі безпілотники, вони все одно іноді завдають шкоди. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Зокрема, речник прокоментував вчорашнє влучання уламків дрона у житловий будинок у Солом’янському районі Києва.

«Якби він влучив повністю в цей будинок, то там не було б поверху просто, а не вибиті шибки у квартирі та пожежа. Вони до Львова долітають, до Києва долітають і долітатимуть. Київ — це величезне місто і вони шукають маршрути. Вони летять дорогами, можуть річкою летіти. Не завжди вдається перехопити їх на підступах до столиці», – пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що ворожі БпЛА можуть летіти за інерцією певний час навіть після ураження певними видами озброєння. «Якщо «Гепард», що б'є по тому дрону, або зенітки влучають або ракета, то там шансів у нього вже немає, він розривається і падає вниз просто шматочками. А якщо його збивають на півдні вогневі групи тим, що є, то він летить, і добре, якщо бойова частина не активується, тоді ще ураження мало буде. Але якщо бойова частина активується під час падіння, то буде яма, вирва або такі небажані наслідки», – резюмував Ігнат.

Нагадаємо, Андрій Ковальский повідомив, що у результаті ворожої атаки на Київ залишився без квартири. Сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. 

Квартира Андрія Ковальського у Києві після влучання БпЛА окупантів
Квартира Андрія Ковальського у Києві після влучання БпЛА окупантів
фото: Андрій Ковальський/Facebook

Увечері 22 грудня Ковальский повідомив, що помешкання вдалося трохи відновити після руйнівної атаки росіян.

Увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. Наразі відомо про двох постраждалих в Соломʼянському районі. 

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Теги: безпілотник війна Київ окупанти журналіст квартира будинок

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