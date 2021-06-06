Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків

Злива, яка накрила місто 4 червня, завдала чимало клопотів містянам

У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка накрила місто 4 червня. Так, приватні будинки містян підтопило через зливу та вихід із берегів річки Гнилокіш.

Роботи із випомповування води у Дніпрі тривають, залишаються підтопленими 70 подвір'їв та 45 житлових будинків, повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Загалом же із початку події у місті вода пошкодила 200 присадибних ділянок та 109 житлових будинків, літніх кухонь, гаражів та інших господарських споруд.

Із початку ускладнення погодних умов від комунальних підприємств міста задіяно 4 екскаватори, 10 самоскидів та 20 асенізаційної та іншої техніки.

У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

Зазначимо, злива 4 червня створила аварійні ситуації для маріупольських автомобілістів. Вода затопила ділянки центральних доріг міста. У деяких місцях, зокрема, біля пам'ятника «Літак», були помічені «втоплені» автомобілі.

Читайте також: