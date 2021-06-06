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    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків

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    Рятувальники продовжують відкачувати воду із дворів приватних будинків - Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Рятувальники продовжують відкачувати воду із дворів приватних будинків
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    Злива, яка накрила місто 4 червня, завдала чимало клопотів містянам

    У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки негоди, яка накрила місто 4 червня. Так, приватні будинки містян підтопило через зливу та вихід із берегів річки Гнилокіш.

    Роботи із випомповування води у Дніпрі тривають, залишаються підтопленими 70 подвір'їв та 45 житлових будинків, повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

    Загалом же із початку події у місті вода пошкодила 200 присадибних ділянок та 109 житлових будинків, літніх кухонь, гаражів та інших господарських споруд.

    Із початку ускладнення погодних умов від комунальних підприємств міста задіяно 4 екскаватори, 10 самоскидів та 20 асенізаційної та іншої техніки.

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    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    У мережі також з'явилося відео негоди у Дніпрі. У місті спостерігався транспортний колапс через негоду. Деякі маршрути трамваїв не доїжджали до кінцевих зупинок через затоплені рейки.

    Зазначимо, злива 4 червня створила аварійні ситуації для маріупольських автомобілістів. Вода затопила ділянки центральних доріг міста. У деяких місцях, зокрема, біля пам'ятника «Літак», були помічені «втоплені» автомобілі.

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    Теги: ДСНС вода Дніпро літак місто негода
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    Наслідки негоди: у Дніпрі досі підтоплені 70 подвір'їв та 45 будинків