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    У річках України очікується підвищення рівнів води

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    У Закарпатській області може піднятися вода у річках - У річках України очікується підвищення рівнів води
    У Закарпатській області може піднятися вода у річках
    Фото з відкритих джерел

    На Закарпатті існує загроза підтоплень

    У Закарпатській області на річках 5 та 6 січня очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    «На річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 метрів над поточними рівнями, з можливим виходом води на заплав у нижніх течіях річки Боржава на утриманні води на заплаві річки Латориці біля міста Чоп», – йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, за даними Українського гідрометцентру сьогодні в усій західній частині України очікуються дощі. У Закарпатській області вони не вщухатимуть протягом вівторка та середи.

    Нагадаємо, що на Україну насувається циклон Ахмет.

    Теги: ДСНС вода
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