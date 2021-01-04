У річках України очікується підвищення рівнів води

У Закарпатській області може піднятися вода у річках

На Закарпатті існує загроза підтоплень

У Закарпатській області на річках 5 та 6 січня очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«На річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 метрів над поточними рівнями, з можливим виходом води на заплав у нижніх течіях річки Боржава на утриманні води на заплаві річки Латориці біля міста Чоп», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за даними Українського гідрометцентру сьогодні в усій західній частині України очікуються дощі. У Закарпатській області вони не вщухатимуть протягом вівторка та середи.

Нагадаємо, що на Україну насувається циклон Ахмет.