Наступ на Лимано-Куп'янському напрямку: ЗСУ назвали мету ворога

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Новоєгорівки Луганської області

Російська війська наступають на Лимано-Куп'янському напрямку, щоб зробити «коридор». Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Він додав, що російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Новоєгорівки Луганської області. Мета ворога – просунутися до річки Оскіл. За минулу добу відбулося 5 бойових зіткнень.

«Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти», – пояснив Євлаш, наголосивши, що українські військові стримують штурми окупантів.

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Нагадаємо, Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.