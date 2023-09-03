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ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати – ISW
фото з відкритих джерел

2 вересня українські війська здійснили атаки на південь від Кремінної в районі Діброви та Григорівки

Українські збройні сили продовжують проводити наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

2 вересня російські війська розпочали наступальні дії вздовж лінії від Куп'янська до Сватове. В Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що окупантам не вдалося досягти успіху в районі Новоєгорівки та Новоселівського. Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, повідомила, що російські війська продовжують невдалими спробами просування в районі Серебрянського лісу.

Міністерство оборони Росії заявило, що 2 вересня українські війська здійснили атаки на південь від Кремінної в районі Діброви та Григорівки.

Українські війська активно проводили наступальні операції під Бахмутом 2 вересня та продовжували рухатися вперед. Геолокаційні дані свідчать про те, що українські сили наблизилися до місцевості Кліщіївка.

Заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, 1 вересня повідомила, що українські війська досягли невизначених успіхів поблизу Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки. Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про невдалі атаки українських штурмових груп поблизу Бахмута.

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що війська РФ вели невдалі наступальні дії в районі Сіверного, Красногорівки та Новомихайлівки.

З геолокаційних кадрів, опублікованих 2 вересня, видно, що українські війська досягли прогресу на північ від Павлівки, розташованої за 30 кілометрів на південний захід від міста Донецьк. Російський «воєнкор» стверджував, що тривають бої поблизу селища Шевченко і вказував на важливість цього російського логістичного центру в цьому районі.

Російський «воєнкор» повідомив, що українські війська атакували Приютне, Урожайне та Старомайорське. Інший військовий блогер з Російської Федерації повідомив, що українські сили посилили обстріли російських позицій на лінії Старомайорське-Приютне.

The New York Times повідомили, що російські війська розгортають підкріплення на цій ділянці фронту через побоювання щодо подальшого просування України. Також, видання зазначило, що росіяни зайняли оборонні позиції вздовж траси Т0518 (Велика Новосілка – Нікольське) і постійно ведуть спостереження за ділянкою траси ближче до лінії фронту за допомогою безпілотників.

2 вересня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції на схід від Новопрокопівки та продовжують атакувати оборонні позиції РФ поблизу Вербового.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили зберігають обмежену присутність на східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області станом на 2 вересня. Він стверджував, що ЗСУ утримують позиції між Козачими Лагерями (23 км на північний схід від Херсона) та Підстепним.

Раніше повідомлялося, що українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії.

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Теги: Дніпро Генштаб Донецьк розмінування Авдіївка блогер росіяни

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