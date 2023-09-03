Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії

Перемога у війні залежить від нарощування виробництва зброї та боєприпасів країнами Заходу та самою Україною

Берронс вважає, що для перемоги України повинні бути виконані п'ять головних умов

Україна не зможе перемогти Росію зараз, але до 2025 року це можливо. Таку заяву зробив ексгенерал британської армії Річард Берронс. У статті для Financial Times військовий зазначає, що наразі ЗСУ не мають достатньо засобів та озброєнь, щоб остаточно звільнити окуповані території, але навіть попри це стабільно рухаються через ешелоновану оборону росіян на півдні.

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Берронс вважає, що для перемоги України повинні бути виконані п'ять головних умов:

Київ не повинен тиснути з метою досягнення миттєвих успіхів до тих пір, поки не з’являться засоби для його досягнення. Україну потрібно зробити сильнішою, а Росію – ослабити.

Необхідно чинити невпинний тиск на росіян на окупованих територіях протягом усієї зими – здійснювати операції зі знищення живої сили та складів озброєння противника.

Україна повинна системно послабити військовий контроль РФ на своїх територіях до 2024 року. Важливо нищити артилерію ворога та здійснювати обстріли цілей у глибині окупованих територій України. Мета полягає в тому, щоб нейтралізувати російський військовий потенціал швидше, ніж він може бути замінений до сильнішого майбутнього контрнаступу.

Російський Чорноморський флот має бути нейтралізований як джерело нищівних ударів крилатими ракетами та ключовий фактор обмеження для експорту зерна. До весни 2024 року він повинен перестати відігравати ключову роль для росіян.

Потрібно визнати, що перемога у цій війні залежить від нарощування виробництва зброї та боєприпасів країнами Заходу та самою Україною.

«Україна повинна перемогти на полі бою, щоб вижити як держава. Ця перемога не тільки життєво важлива для безпеки НАТО та його постійних відносин з Росією, вона також вплине на апетит Китаю до військових авантюр.

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Нинішній контрнаступ показує, що окупацію Путіна можна перемогти. Це займе більше часу і коштуватиме більше, ніж ми сподівалися, але надії недостатньо. Тепер Захід має взяти на себе зобов’язання щодо більш складної кампанії, інакше Україна буде приречена на війну без перспективи перемоги», – підсумував генерал.

Нагадаємо, Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.