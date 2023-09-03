Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії
Перемога у війні залежить від нарощування виробництва зброї та боєприпасів країнами Заходу та самою Україною
фото з відкритих джерел

Берронс вважає, що для перемоги України повинні бути виконані п'ять головних умов

Україна не зможе перемогти Росію зараз, але до 2025 року це можливо. Таку заяву зробив ексгенерал британської армії Річард Берронс. У статті для Financial Times військовий зазначає, що наразі ЗСУ не мають достатньо засобів та озброєнь, щоб остаточно звільнити окуповані території, але навіть попри це стабільно рухаються через ешелоновану оборону росіян на півдні.

Берронс вважає, що для перемоги України повинні бути виконані п'ять головних умов:

  • Київ не повинен тиснути з метою досягнення миттєвих успіхів до тих пір, поки не з’являться засоби для його досягнення. Україну потрібно зробити сильнішою, а Росію – ослабити.
  • Необхідно чинити невпинний тиск на росіян на окупованих територіях протягом усієї зими – здійснювати операції зі знищення живої сили та складів озброєння противника.
  • Україна повинна системно послабити військовий контроль РФ на своїх територіях до 2024 року. Важливо нищити артилерію ворога та здійснювати обстріли цілей у глибині окупованих територій України. Мета полягає в тому, щоб нейтралізувати російський військовий потенціал швидше, ніж він може бути замінений до сильнішого майбутнього контрнаступу.
  • Російський Чорноморський флот має бути нейтралізований як джерело нищівних ударів крилатими ракетами та ключовий фактор обмеження для експорту зерна. До весни 2024 року він повинен перестати відігравати ключову роль для росіян.
  • Потрібно визнати, що перемога у цій війні залежить від нарощування виробництва зброї та боєприпасів країнами Заходу та самою Україною.

«Україна повинна перемогти на полі бою, щоб вижити як держава. Ця перемога не тільки життєво важлива для безпеки НАТО та його постійних відносин з Росією, вона також вплине на апетит Китаю до військових авантюр.

Нинішній контрнаступ показує, що окупацію Путіна можна перемогти. Це займе більше часу і коштуватиме більше, ніж ми сподівалися, але надії недостатньо. Тепер Захід має взяти на себе зобов’язання щодо більш складної кампанії, інакше Україна буде приречена на війну без перспективи перемоги», – підсумував генерал.

Нагадаємо, Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулися на заході Запорізької області та продовжують наступати.

 

Теги: держава Україна окуповані території озброєння перемога контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому окупанти часто перекривають Керченський міст: роз’яснення ЗСУ
Чому окупанти часто перекривають Керченський міст: роз’яснення ЗСУ
Сьогодні, 10:20
Зараз Сили оборони просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв
Запоріжжя: ЗСУ ведуть бої між першою та другою лініями оборони окупантів
Сьогодні, 08:15
ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6
ЗСУ на Одещині знищили рідкісний іранський дрон Mohajer-6
Сьогодні, 07:55

Події в Україні

Жахлива ДТП на Рівненщині: одна дитина загинула, три – постраждали
Жахлива ДТП на Рівненщині: одна дитина загинула, три – постраждали
Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії
Україна зможе перемогти Росію, але не зараз, а до 2025 року – ексгенерал британської армії
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
Розвідка показала російського пілота, який передав Україні Мі-8 (відео)
Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили
Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили
Розпізнає людину за 10 км. Розвідники знищили російський «Аванпост» (відео)
Розпізнає людину за 10 км. Розвідники знищили російський «Аванпост» (відео)
Росія передала Ірану літаки Як-130
Росія передала Ірану літаки Як-130

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Названо категорію осіб, яких Україна повертатиме з-за кордону першими
57K
«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі
56K
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
34K
ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди
12K
Польща закрила найбільший центр прийому українських біженців
9584
Військові успіхи в морі дали змогу Україні реалізувати експортний коридор морським шляхом – експерт

Новини

Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Вчора, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Вчора, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Вчора, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:21

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту