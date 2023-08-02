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Навіщо Герасимов відвідав окуповану Запорізьку область: роз'яснення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Навіщо Герасимов відвідав окуповану Запорізьку область: роз'яснення ISW
Раніше РФ опублікувала відео, як Валерій Герасимов оглядає передовий командний пункт у західній частині Запорізької області
фото ілюстративне

Поява Герасимова може свідчити про те, що він, імовірно, номінально збереже свою посаду в російській армії

У міністерстві оборони Російської Федерації повідомили про візит начальника генштабу РФ Валерія Герасимова в окуповану частину Запорізької області, щоб представити його ефективним і залученим командиром. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У російському оборонному відомстві опублікували кадри, на яких Валерій Герасимов оглядає передовий командний пункт у західній частині Запорізької області та заслуховує доповідь про поточну ситуацію на фронті.

Як зазначають американські аналітики, це відео є одним із перших публічних виступів голови генштабу РФ після заколоту Євгена Пригожина. У звіті зазначається, що поява Герасимова може свідчити про те, що він, імовірно, номінально збереже свою посаду в російській армії.

«На кадрах міноборони Герасимов, зокрема, зображений як архітектор російських оборонних операцій на одному з напрямків українського контрнаступу на півдні», – зазначають автори звіту.

За словами аналітиків, раніше в цій ролі у РФ позиціювали колишніх заступників командувача Об'єднаного угруповання військ в Україні генерала Сергія Суровікіна і генерал-майора Івана Попова.

Нагадаємо, раніше розвідка пояснювала конфлікт між ватажками окупантів – Шойгу, Герасимовим, Пригожином.

Теги: росія окупанти війна

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